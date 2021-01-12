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Вторник, 12.01.2021
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Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев

Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 12 января в Украине зафиксировали 5 116 новых случаев коронавируса.

Майя Санду посетила Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с официальным визитом во вторник и встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев подытожил результаты визита президента Молдовы в Украину

Тарифные протесты

В ряде городов Украины прошли протесты против повышения тарифов на газоснабжение. Например, в городе Виноградов (Закарпатская область) около сотни человек потребовали понижения цен на услуги газоснабжения.

На фоне этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил АМКУ и СБУ установить причины возникновения акций. 

Также стало известно, что власти планируют свернуть "рынок газа" и вернуть фиксированные тарифы. 

Промоутер Ломаченко рассказал, когда украинец вернется на ринг

Промоутер украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко американец Боб Арум рассказал, когда его компания планирует проведение больших шоу.

Чапкис выписался из больницы

90-летний хореограф рассказал, что только сегодня, 12 января, переступил порог своего дома. В общей сложности судья "Танцев со звездами" в больницах провел месяц.

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, на когда запланированы съемки новой части фильма "Дэдпул"

Глава Marvel Кевин Файги решил приоткрыть занавес и раскрыл несколько деталей о третьей части “Дэдпула”.

Герцоги Сассекские планируют запустить свое комедийное шоу

После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл активно расширяют сферу своей деятельности. Они уже запустили свой подкаст, а теперь СМИ передают, что пара работает над созданием собственной продюсерской компании, чтобы запустить свое комедийное шоу.

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Все по теме:

Тарифы, Коронавирус, Владимир Зеленский, Майя Санду, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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