Итоги дня 24 января: годовщина обстрела Мариуполя, поражение Макгрегора

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

24 января 2015 года в украинский город Мариуполь заявился "русский мир"

Ровно шесть лет назад, 24 января, российские оккупанты и подконтрольные им боевики "ДНР" накрыли огнем из "Градов" микрорайон "Восточный" в Мариуполе.

"Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко

В понедельник, 25 января, "Слуга народа" проведет заседание фракции, на которой будет решаться вопрос о голосовании за назначение Юрия Витренко на посты вице-премьера и министра энергетики.

Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби ОАЭ состоялся большой вечер профессионального ММА - UFC 257. В главном поединке шоу в октагон вышли представители легкого веса ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Российский лыжник ударил соперника палкой, а затем снес целую сборную

Скандальный инцидент произошел на финише эстафетной лыжной гонки 4х7,5 км в Лахти, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в Финляндии. Лидер сборной России Александр Большунов, ведя борьбу с финном Йони Мяки за второе место, отметился агрессивным поведением.

Ювентус справился с Болоньей в Серии А

В воскресенье, 24 января, Ювентус в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Болонью. Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Альянц Стадиум", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым

Актриса Ирина Алферова впервые за долгое время разоткровенничалась и рассказала, почему же они с Александром Абдуловым развелись.

У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание

Популярный украинский певец Сергей Бабкин ошарашил своих поклонников новым заявлением - он покидает Инстаграм. К счастью, это ненадолго, но, увы, по серьезной причине.

Репер Дава попал в больницу после расставания с Бузовой

Блогер повредил руку на репетиции очередного танца для шоу «Танцы со звездами», участником которого он является.