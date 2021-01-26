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Вторник, 26.01.2021
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Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
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В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
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Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине

Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса. При том, что выздоровели 12,5 тыс. человек.

Еще одна болезнь добралась до Украины

Хантавирус добрался до Украины

Во Львовской области у мужчины обнаружили хантавирус, от которого ранее умер мужчина в Китае.

В Украине приняли закон о референдуме

Рада приняла закон о референдуме

Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины голосами 255 нардепов приняла законопроект о всеукраинском референдуме.

Примечательно, что перед голосованием нардепам "Слуги народа" якобы пригрозили исключением из фракции, если те не проголосуют за закон. 

Тем не менее, двое "слуг" за закон не голосовали

Защитник Шахтера забил блестящий гол со штрафного

Шахтер провел свой очередной матч на турецком сборе. В поединке против представителя чемпионата Македонии - Силекса Горняки добыли разгромную победу со счетом 4:1. Один из красивейших мячей во встрече, которая проходила в Белеке в Regnum Sports Center, забил левый защитник дончан Виктор Корниенко.

Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине

Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине

Скандальный украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Колос, рассказал, что в прошлое межсезонье имел варианты получше с финансовой точки зрения. 

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СБУ проучила Алену Апину и Юлию Беретту за Крым

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, пополнили две гражданки РФ - бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина и экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта.

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Все по теме:

Верховная Рада, Референдум, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Хантавирус.
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