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Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе

Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф

Среда, 3 февраля, запомнится сразу несколькими событиями в Украине.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Скандал с санкциями против Тараса Козака

Так, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Ревизия Зеленского в ВСУ

3 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский решил устроить проверку в подразделениях ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе. При этом, поедет ли Зеленский сам на Донбасс с проверкой или нет, на сайте президента, не указывается. Напомним, последний раз Зеленский приезжал на Донбасс 6 ноября с визитом в Луганскую область, в ходе которого посетил и военных на передовой.

По следам пожара в доме престарелых в Харькове

Проверки, хосписов в Харькове, причиной которых стал пожар в доме престарелых 21 января, когда 16 человек погибли и четверо пострадали, выявили факт того, что 62% от общего числа хосписов в городе (335 из 538) работают нелегально и с нарушением норм противопожарной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро среды, 3 февраля, в Украине выявили 3 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом, с начала пандемии в стране от заболевания погибло более 23 тысяч человек.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Санкции, Владимир Зеленский, Тарас Козак.
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