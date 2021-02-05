Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука

Коронавирус в Украине
На утро пятницы, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавируса, что на 159 случаев меньше, чем сутками ранее.
Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран
Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.
Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение. Примечательно, что новое видео он записал на русском языке.
В ролике Зеленский объяснил решение СНБО о закрытии телеканалов "ZIK", "Newsone", и "112 Украина".
Тарифные протесты в Украине продолжаются
В пятницу, 5 февраля, люди перекрыли сразу две трассы международного значения “Киев-Чоп” и “Киев-Харьков“.
Криштиану Роналду - 36 лет
Легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду 5 февраля исполнилось 36 лет.
У Сенцова родилась дочь
Украинский режиссер Олег Сенцов поделился радостной новостью - его семья пополнилась маленькой дочерью Эммой.
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"
Российский актер Виталий Альшанский был найден мертвым в своей квартире. Мужчине было 52 года.
Cardi B презентовала новый клип, снятый украинкой Таней Муиньо
Американская певица Cardi B 5 февраля представила новый зажигательный и яркий клип на песню Up.