Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука

Коронавирус в Украине

На утро пятницы, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавируса, что на 159 случаев меньше, чем сутками ранее.

Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение. Примечательно, что новое видео он записал на русском языке.

В ролике Зеленский объяснил решение СНБО о закрытии телеканалов "ZIK", "Newsone", и "112 Украина".

Тарифные протесты в Украине продолжаются

В пятницу, 5 февраля, люди перекрыли сразу две трассы международного значения “Киев-Чоп” и “Киев-Харьков“.

Криштиану Роналду - 36 лет

Легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду 5 февраля исполнилось 36 лет.

У Сенцова родилась дочь

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился радостной новостью - его семья пополнилась маленькой дочерью Эммой.

В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"

Российский актер Виталий Альшанский был найден мертвым в своей квартире. Мужчине было 52 года.

Cardi B презентовала новый клип, снятый украинкой Таней Муиньо

Американская певица Cardi B 5 февраля представила новый зажигательный и яркий клип на песню Up.