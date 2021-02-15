Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове

Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом похожее количество наблюдалось 7 дней назад.
Украинцы застряли в Занзибаре
Почти две сотни украинских туристов не могли вернуться из Танзании в Украину из-за поломки самолета. После длительного пребывания там, их самолету все же дали разрешение на вылет.
О том, как жилось там украинцам, читайте в материале "Телеграфа".
В Харькове прекратят мэрские полномочия Кернеса
24 февраля на очередной сессии харьковский городской совет планирует рассмотреть вопрос официального прекращения полномочий умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше над украинцем Василием Ломаченко.
Африканец из полтавской "Ворсклы" хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины
Защитник полтавского футбольного клуба "Ворскла" Наджиб Якубу родом из Ганы заявил, что хочет играть в сборной Украины.
Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела
63-летняя Татьяна Догилева решила наконец расставить все точки в этом вопросе и откровенно рассказала о причинах набора веса в передаче "Ты не поверишь".
Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл
Королева Елизавета II и вся королевская семья Великобритании рады новости о том, что герцоги Сассекские ждут пополнения.
Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун
Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.