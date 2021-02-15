Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом похожее количество наблюдалось 7 дней назад.

Украинцы застряли в Занзибаре

Почти две сотни украинских туристов не могли вернуться из Танзании в Украину из-за поломки самолета. После длительного пребывания там, их самолету все же дали разрешение на вылет.

О том, как жилось там украинцам, читайте в материале "Телеграфа".

В Харькове прекратят мэрские полномочия Кернеса

24 февраля на очередной сессии харьковский городской совет планирует рассмотреть вопрос официального прекращения полномочий умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше над украинцем Василием Ломаченко.

Африканец из полтавской "Ворсклы" хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины

Защитник полтавского футбольного клуба "Ворскла" Наджиб Якубу родом из Ганы заявил, что хочет играть в сборной Украины.

Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела

63-летняя Татьяна Догилева решила наконец расставить все точки в этом вопросе и откровенно рассказала о причинах набора веса в передаче "Ты не поверишь".

Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

Королева Елизавета II и вся королевская семья Великобритании рады новости о том, что герцоги Сассекские ждут пополнения.

Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун

Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.