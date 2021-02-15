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Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова

Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове

Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус

По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом похожее количество наблюдалось 7 дней назад.

Украинцы застряли в Занзибаре

Украинцы в Занзибаре

Почти две сотни украинских туристов не могли вернуться из Танзании в Украину из-за поломки самолета. После длительного пребывания там, их самолету все же дали разрешение на вылет.

О том, как жилось там украинцам, читайте в материале "Телеграфа"

В Харькове прекратят мэрские полномочия Кернеса

Кернес

24 февраля на очередной сессии харьковский городской совет планирует рассмотреть вопрос официального прекращения полномочий умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет и объяснил, почему

Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше над украинцем Василием Ломаченко.

Африканец из полтавской "Ворсклы" хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины

Наджиб Якубу

Защитник полтавского футбольного клуба "Ворскла" Наджиб Якубу родом из Ганы заявил, что хочет играть в сборной Украины.

Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела

Татьяна Догилева

63-летняя Татьяна Догилева решила наконец расставить все точки в этом вопросе и откровенно рассказала о причинах набора веса в передаче "Ты не поверишь".

Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

Елизаветы II

Королева Елизавета II и вся королевская семья Великобритании рады новости о том, что герцоги Сассекские ждут пополнения.

Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун

Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.

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Все по теме:

Танзания, Коронавирус, Геннадий Кернес, Занзибар, Итоги дня, Covid-19.
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