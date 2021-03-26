Итоги дня 26 марта: гибель четырех военнослужащих на Донбассе, Украина признала Россию военным противником

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали 18 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом в стране установлен новый антирекорд по количеству новых больных COVID-19 в сутки.

Бой под Шумами

В результате обстрела украинских позиций неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня.

Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене

Трем участникам общественной организации "Украинский выбор – Право народа", возглавляемой народным депутатом Виктором Медведчуком, объявили о подозрении.

Украина официально признала Россию военным противником

Владимир Зеленский подписал указ, которым на законодательном уровне закрепляется за Россией определение военного противника Украины.

Скандальная украинская блогер Стужук увеличила грудь после третьих родов

25-летняя украинская блогер София Стужук удивила своих поклонников, показав результаты пластической операции по увеличению груди до четвертого размера.

Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Заворотнюк

58-летнего российского актера Сергея Жигунова поздравляют с женитьбой. Его избранницей оказалась журналистка Виктория Ворожбит, как две капли похожая на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк.

Муж покойной Жанны Фриске стал отцом во второй раз

38-летний известный телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом. Возлюбленная ведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына.

Evanescence порадовали фанатов новым альбомом "The Bitter Truth"

Американская рок-группа Evanescence впервые за десять лет выдала фанатам полноформатный альбом.