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Суббота, 10.04.2021
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Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским

Итоги дня 10 апреля: Зеленский встретился с Эрдоганом, "Медзакупки Украины" получили вакцины CoronaVac

Итоги дня 10 апреля: Зеленский встретился с Эрдоганом, "Медзакупки Украины" получили вакцины CoronaVac
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 17 463 новых случаев COVID-19

Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Вакцина CoronaVac уже идет в регионы Украины

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" получило на свои склады первые 200 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. 

"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1"

10 апреля, "Динамо" в рамках центрального матча 21-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимало "Днепр-1". Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась уверенной победой киевлян со счетом 2:0.

"Шахтер" разобрался с обескровленным "Мариуполем"

10 апреля, матчем "Мариуполь" - "Шахтер" стартовал 21-й тур чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу донецкой команды.

В Великобритании чтят память принца Филиппа

 

В Великобритании прошли мероприятия в память о принце Филиппе. Мужа королевы Елизаветы II проводили в последний путь орудийными салютами во многих городах королевства.

На личной странице Букингемского дворца появился пост, в котором закреплена цитата Ее Величества за ноябрь 1997 год, когда супруги праздновали золотую свадьбу в Банкетинг-хаус, Лондон.

Похороны принца Филиппа состоится в следующую субботу, 17 апреля. 

Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал оскорбительную карикатуру на смерть герцога Эдинбургского, где изображен его внук, принц Гарри в фашисткой форме, и Меган Маркл с бананами на поясе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 402

Все по теме:

Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19, CoronaVac.
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