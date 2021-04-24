Итоги дня 24 апреля: YouTube заблокировал каналы Медведчука, Россия перекрывает море возле Крыма

Коронавирус в Украине и мире

На утро субботы, 24 апреля, в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса. При этом за сутки умерли 392 человека.

В мире тем временем зарегистрировали 896 922 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот показатель можно считать рекордным за все время пандемии.

YouTube ударил по каналам Медведчука

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокированы на видеохостинге YouTube.

Пользователи сети тут же стали обсуждать такое решение платформы.

Россия на полгода закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей

Российская Федерация решила полностью остановить пропуск кораблей других государств в нескольких районах Черного моря. Мораторий будет введен на полгода и охватит сектора рядом с берегами оккупированного Крыма.

Основной форвард сборной Украины травмировался на тренировке и не сыграет на Евро-2020

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес получил травму накануне матча "Горняков" с "Александрией" в 23-м туре чемпионата Украины.

Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике

Известная российская певица Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике.

Настя Ивлеева "превратилась" в Барби

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева выпустила коллекцию одежды вместе с брендом Barbie ("Барби").

Селена Гомес кардинально сменила имидж

Известная американская певица и актриса Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в своей внешности.