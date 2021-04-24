Итоги дня 24 апреля: YouTube заблокировал каналы Медведчука, Россия перекрывает море возле Крыма

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Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине и мире

На утро субботы, 24 апреля, в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса. При этом за сутки умерли 392 человека.

В мире тем временем зарегистрировали 896 922 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот показатель можно считать рекордным за все время пандемии.

YouTube ударил по каналам Медведчука

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокированы на видеохостинге YouTube

Пользователи сети тут же стали обсуждать такое решение платформы.

Россия на полгода закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей

Российская Федерация решила полностью остановить пропуск кораблей других государств в нескольких районах Черного моря. Мораторий будет введен на полгода и охватит сектора рядом с берегами оккупированного Крыма.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 402

Все по теме:

Крым, Черное море, YouTube, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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