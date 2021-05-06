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Четверг, 06.05.2021
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Итоги дня 6 мая: встреча Блинкена с Зеленским и стремительное сокращение "красных" зон в Украине

Итоги дня 6 мая: встреча Блинкена с Зеленским и стремительное сокращение "красных" зон в Украине
20:53 Сегодня Телеграф

Четверг, 6 мая, отметился сразу несколькими событиями – визитом госсекретаря США Энтони Блинкена и ослаблением карантина из-за коронавируса в Украине сразу в нескольких областях.

Приезд Энтони Блинкена в Украину

В ночь на четверг, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев для проведения ряда рабочих встреч. Прибыл он в районе полуночи и, согласно его расписанию, первая встреча началась уже в 9:20, а последняя состоялась в 16:15.

Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления

Ослабление карантина

На фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в четверг, 6 мая, состоялось внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по итогам которого с полуночи пятницы, 7 мая, отменяется "красная" зона из-за коронавируса в Запорожской и Полтавской областях. Обе с полуночи перейдут в "желтую" зону.

Концерт Басты

Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, обратился к своим поклонникам после конфликта, недавно произошедшего в одном из киевских ресторанов. Напомним, что бодигарды рэпера чуть не избили местного жителя за вопрос о принадлежности Крымского полуострова. По его словам, концерт, запланированный на 25 и 26 июня в киевском клубе Stereo Plaza, все же состоится.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Баста, Коронавирус, Энтони Блинкен, Итоги дня.
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