Итоги дня 7 мая: Украина выходит из третьей волны коронавируса, новый скандал из-за Басты

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил о выходе из третьей волны пандемии. С субботы в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности.

На фоне этого Украина поставила майский рекорд смертности от коронавируса.

Новый скандал из-за Басты

В Киеве разгорается громкий скандал из-за студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасии Тарасюк, которая заявила, что Украине оккупированный Крым вернуть не удастся, во время монолога в защиту Басты (Василия Вакуленко).

Как оказалось, она является дочерью судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой и сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, что на данный момент занимается делами Майдана.

За девушку заступился скандальный нардеп Илья Кива.

Слава Каминская рассказала о горе в ее семье

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская сообщила, что в ее семье случилось горе. У артистки умер отец.

Судья "Мастер Шефа" теперь официально украинец

Известный кулинар, бессменный ведущий популярного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что теперь он официально считается украинцем

52-летняя Дженнифер Энистон рассказала о самочувствии после полной вакцинации

Дженнифер сообщила, что полностью вакцинировалась от COVID-19, и рассказала, как себя чувствует после двух доз вакцины.

Бузова попала на больничную койку из-за "загадочной" болезни

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях была экстренно госпитализирована. Ей была сделана операция, но своего диагноза 35-летняя звезда пока не раскрывает.