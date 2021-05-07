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Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 7 мая: Украина выходит из третьей волны коронавируса, новый скандал из-за Басты

Итоги дня 7 мая: Украина выходит из третьей волны коронавируса, новый скандал из-за Басты
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил о выходе из третьей волны пандемии. С субботы в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. 

На фоне этого Украина поставила майский рекорд смертности от коронавируса

Новый скандал из-за Басты

В Киеве разгорается громкий скандал из-за студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасии Тарасюк, которая заявила, что Украине оккупированный Крым вернуть не удастся, во время монолога в защиту Басты (Василия Вакуленко).

Как оказалось, она является дочерью судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой и сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, что на данный момент занимается делами Майдана. 

За девушку заступился скандальный нардеп Илья Кива

Слава Каминская рассказала о горе в ее семье

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская сообщила, что в ее семье случилось горе. У артистки умер отец.

Судья "Мастер Шефа" теперь официально украинец

Известный кулинар, бессменный ведущий популярного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что теперь он официально считается украинцем

52-летняя Дженнифер Энистон рассказала о самочувствии после полной вакцинации

Дженнифер сообщила, что полностью вакцинировалась от COVID-19, и рассказала, как себя чувствует после двух доз вакцины. 

Бузова попала на больничную койку из-за "загадочной" болезни

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях была экстренно госпитализирована. Ей была сделана операция, но своего диагноза 35-летняя звезда пока не раскрывает.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

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Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Анастасия Тарасюк.
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