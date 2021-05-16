Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля

Коронавирус в Украине

В Украине выявили 3620 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6796), 7921 пациент сумел побороть опасное заболевание.

На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина

После того как 14 мая в Кабмине установили государственное регулирование цен на топливо, на некоторых украинских заправках перестали реализовывать бензин и ДТ высокого качества.

Среди них АЗС ОККО, WOG, Socar и Shell.

В Харькове со второй попытки подорвали элеватор

В Харькове подорвали здание заброшенного элеватора в районе Южного вокзала.

Сам взрыв был снят с дрона.

Последние новости о конфликте Израиля и ХАМАС

Израильские города попали под обстрелы движения ХАМАС. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сделал заявление касательно сложившейся ситуации.

А в Восточном Иерусалиме террорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

Андре Тан рассказал, как развелся с женой после 9 лет брака

Известный украинский модельер Андре Тан сообщил, что уже год не живет со своей супругой, дизайнером Алиной Харечко.

Олег Ляшко показал своего годовалого сына

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал своего годовалого сына Александра - мальчику исполняется год.

"Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни

На официальном сайте Eurovisionworld проводится онлайн-опрос "Кто должен победить на Евровидении-2021?". Так, Франция, Мальта и Швейцария находятся в тройке лидеров, а Украина пока на 14-м месте.

Заменившая на репетиции солистку Go-A нидерландка присоединится к украинской делегации

Статистка из Нидерландов, которая заменила солистку группы Go-A Екатерину Павленко на второй репетиции Евровидения, присоединится к украинской делегации в Green Room во время первого полуфинала.