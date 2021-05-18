Итоги дня 18 мая: обыски в доме Кличко, отставка трех министров

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 4095 человек с коронавирусом.

Рада решила судьбу министров Степанова, Криклия и Петрашко

Во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая, нардепы отправили в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Экс-глава Минздрава позже прокомментировал свою отставку, назвав причины "непонятными".

Обыски в доме Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг "маски-шоу" с обысками у себя дома, рассказав, что силовики заявились к его соседям, несколькими этажами ниже.

В СБУ позже заявили, что обыски проводились в ходе операции по разоблачению масштабной схемы контрабанды топлива в Украину из Беларуси и РФ.

Решение по аресту Медведчука оспорили

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Виктора Медведчука.

"Александрия" официально представила нового главного тренера

Сменщиком Владимира Шарана стал Юрий Гура, который работал в системе "Александрии" с 2014 года.

Усик повеселил сеть сменой имиджа

Украинский боксер Александр Усик в ожидании новостей о своем будущем поединке решился на смену имиджа.

Ариана Гранде тайно вышла замуж

Свадьба состоялась в одном из домов артистки, который раньше принадлежал телеведущей Эллен Дедженерес. На торжество были приглашено всего 20 человек: были только близкие родственники и друзья пары.

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл в свои 50 лет впервые стала мамой.