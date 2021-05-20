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Четверг, 20.05.2021
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Итоги 20 мая: пресс-конференция и "косоворотка" Зеленского, подвижки в делах Козака и Кивы

Итоги 20 мая: пресс-конференция и "косоворотка" Зеленского, подвижки в делах Козака и Кивы
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф

Четверг, 20 мая, День вышиванки запомнится сразу несколькими событиями. 

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

В четверг, 20 мая, в Украине зафиксировали 5 165 человек с коронавирусом. 203 человека умерли. С начала пандемии в стране заразились 2,17 млн граждан, вылечились только 1,91 млн человек, а скончались 48,8 тысяч пациентов.

Пресс-конференция Зеленского

20 мая Владимир Зеленский провел ежегодную пресс-конференцию по итогам второго года своего президентства, явившись не в вышиванке, а в костюме и простой белой рубашке. 

Скандал Зеленского с вышиванками

Владимир Зеленский и Елена Зеленская сфотографировались в национальных костюмах и нарвались на шквал критики. Многие отметили, что такой крой рубашки, как на Владимире называется косоворотка, и является элементом российского народного костюма. 

Задержание Козака

СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака, правой руки  Виктора Медведчука, которому 13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Жом" Кивы

Кошелек народного депутата Ильи Кивы, ранее рассказавшего, сколько тратит на продукты в месяц, может "похудеть" на 1,24 миллиона гривен в связи с конфискацией, организованной у него Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Пополнение у экс-супруга Бузовой

Российский футболист и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, которая недавно была госпитализирована в больницу, Дмитрий Тарасов поделился радостной новостью: его супруга Анастасия Костенко беременна.

Дункан Лоуренс не  в "теме"

22 мая состоится финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", во время которого определится новый победитель. Традиционно на финале присутствует победитель прошлого года, но в случаи с этим годом, то позапрошлого, то есть 2019. Им стал Дункан Лоуренс. Он должен был выступить в финале и вручить новому победителю кубок. Однако Дункан не сможет этого сделать, так как получил позитивный тест на коронавирус

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

Все по теме:

Владимир Зеленский, Илья Кива, День вышиванки, Тарас Козак, Итоги дня.
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