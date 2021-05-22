Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 22 мая, в Украине зафиксировано 4606 новых случаев коронавируса. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые рокировки в "Укроборонпроме".

Покинул состав Набсовета Владимир Горбулин, вместо него туда попали Тимофей Милованов, Александр Носов и Ростислав Шурма.

Усиление обстрелов на Донбассе

В результате вражеских обстрелов и работы снайперов боевиков на Донбассе за пятницу и начало субботы, 21-22 мая, получили ранения трое украинских военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Ребров может возглавить свой бывший клуб

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче".

Украинский каратист добыл историческую победу на чемпионате Европы

С 19 по 23 мая в городе Пореч (Хорватия) проходит чемпионат Европы по карате. В предпоследний соревновательный день украинский каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль.

Михаил Заливако выбрал победительницу шоу "Холостяк-11"

В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11 сезона проекта "Холостяк". Герой Михаил Заливако сделал выбор в пользу одной девушки.

Принц Гарри рассказал, как справлялся с потерей матери

Внук королевы Елизаветы II стал ведущим шоу и также первым его гостем. Гарри впервые рассказал, как справлялся с потерей своей матери, принцессы Дианы, о сложных взаимоотношениях с бабушкой и отцом и о своих зависимостях и психических проблемах.

Леди Гага впервые рассказала, что пережила изнасилование

Леди Гага рассказала, что на заре своей карьеры, когда ей было 19 лет, она познакомилась с продюсером, который пообещал сделать ее знаменитой. Однако вместо обещанной популярности, певица "получила" абьюз.

Песня Go_A для "Евровидения 2021" получила еще одно достижение

Песня Go_A "Шум" залетела в топ-50 трендов глобального рейтинга стримингового аудиосервиса Spotify. И не просто в пятдесятку, а в пятерку самых прослушиваемых композиций.