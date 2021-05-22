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Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе

Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 22 мая, в Украине зафиксировано 4606 новых случаев коронавируса. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые рокировки в "Укроборонпроме".

Покинул состав Набсовета Владимир Горбулин, вместо него туда попали Тимофей Милованов, Александр Носов и Ростислав Шурма. 

Усиление обстрелов на Донбассе

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Леди Гага рассказала, что на заре своей карьеры, когда ей было 19 лет, она познакомилась с продюсером, который пообещал сделать ее знаменитой. Однако вместо обещанной популярности, певица "получила" абьюз.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Донбасс, Укроборонпром, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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