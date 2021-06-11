Итоги 11 июня: обыски в "Нафтогазе", продолжения "форменного скандала" с УЕФА и "зеленый свет" для поездок в ЕС

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 75 детей и 72 медработников.

В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками

Государственная фискальная служба провела обыски в "Нафтогазе" с целью расследования дела о возможном уклонении должностных лиц от уплаты налогов.

Страны Евросоюза одобрили въезд для туристов

Страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.

Обострение на Донбассе

На Донбассе 11 июня вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей страничке в Facebook, что отныне у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" появился официальный статус.

Судья шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская обручилась

Экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", украинский повар-кондитер Елизавета Глинская обручилась со своим бойфрендом во время отдыха в Доминиканской Республике.

Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США

Жена принца Уильяма, 39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые встретилась с 70-летней Джилл Байден в Корнуолле.

Стало известно название сиквела "Аквамена"

16 декабря 2022 года на большие экраны выйдет продолжение фильма, интерес к которому режиссер Джеймс Ван постепенно подогревает. На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько фото, на которых виден заголовок и возможный вариант заставки сиквела будущей картины.

Лучшие украинские песни первой половины 2021 года

Украинский альбомный чарт "Culture Ukraine" опубликовал ТОР 10 лучших украинских песен первой половины 2021.