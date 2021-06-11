Итоги 11 июня: обыски в "Нафтогазе", продолжения "форменного скандала" с УЕФА и "зеленый свет" для поездок в ЕС

Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на пятницу, 11 июня, зафиксировано 1603 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 75 детей и 72 медработников.
В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками
Государственная фискальная служба провела обыски в "Нафтогазе" с целью расследования дела о возможном уклонении должностных лиц от уплаты налогов.
Страны Евросоюза одобрили въезд для туристов
Страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.
Обострение на Донбассе
На Донбассе 11 июня вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.
"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей страничке в Facebook, что отныне у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" появился официальный статус.
Судья шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская обручилась
Экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", украинский повар-кондитер Елизавета Глинская обручилась со своим бойфрендом во время отдыха в Доминиканской Республике.
Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США
Жена принца Уильяма, 39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые встретилась с 70-летней Джилл Байден в Корнуолле.
Стало известно название сиквела "Аквамена"
16 декабря 2022 года на большие экраны выйдет продолжение фильма, интерес к которому режиссер Джеймс Ван постепенно подогревает. На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько фото, на которых виден заголовок и возможный вариант заставки сиквела будущей картины.
Лучшие украинские песни первой половины 2021 года
Украинский альбомный чарт "Culture Ukraine" опубликовал ТОР 10 лучших украинских песен первой половины 2021.