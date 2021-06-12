Итоги дня 12 июня: помощь США Украине, Вакарчук разводится, ЧП на матче Евро-2020

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.

США предоставят Украине военную помощь

Министерство обороны США одобрило выделение Украине военной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020

Во время матча Дания - Финляндия, на газон резко упал хавбек миланского "Интера" и команды датчан Кристиан Эриксен. По предварительной информации, у игрока схватило сердце.

Его увезли со стадиона "Паркен" на скорой.

Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021

12 июня состоялся финальный матч Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде, в котором чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

Вакарчук разошелся со своей женой

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой.

Стало известно, от чего умер лидер группы Digital Underground Грег Якобс

Грег Якобс, по отчетам судмедэкспертов, скончался от передозировки наркотиками. Мужчина умер 22 апреля этого года в возрасте 57 лет.

Дорофеева "слила" новую песню Дантеса про Бузову

Дорофеева выложила видео, где ее муж исполняет с бас-гитарой свои песни и хиты супруги, а также еще невышедшую песню исполнителя.

"Золота дзиґа"

В 2021 году престижную украинскую кинопремию вручают в 23 номинациях, среди которых есть одна новая - "Лучший игровой сериал". Всего на участие в V Кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.