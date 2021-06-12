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Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 12 июня: помощь США Украине, Вакарчук разводится, ЧП на матче Евро-2020
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20:54 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.

США предоставят Украине военную помощь

Министерство обороны США одобрило выделение Украине военной помощи в размере 150 миллионов долларов. 

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020

Во время матча Дания - Финляндия, на газон резко упал хавбек миланского "Интера" и команды датчан Кристиан Эриксен. По предварительной информации, у игрока схватило сердце.

Его увезли со стадиона "Паркен" на скорой.

Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021

12 июня состоялся финальный матч Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде, в котором чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой.

Стало известно, от чего умер лидер группы Digital Underground Грег Якобс

Грег Якобс, по отчетам судмедэкспертов, скончался от передозировки наркотиками. Мужчина умер 22 апреля этого года в возрасте 57 лет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

Все по теме:

Евро-2020, Коронавирус, Святослав Вакарчук, Кристиан Эриксен, Итоги дня, Covid-19.
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