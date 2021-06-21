Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зарегистрировали 323 человека с COVID-19. В последний раз подобное число случаев было зафиксировано 2 июня 2020 года и тогда оно составило 328 человек.

Страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко

Главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси.

Кроме ЕС санкции против Лукашенко поддержали США, Великобритания и Канада.

А в Верховной Раде захотели признать Лукашенко террористом.

Выборы в Армении

После подсчета голосов с почти 100% участков на парламентских выборах в Армении победила политсила действующего премьера Никола Пашиняна - "Гражданский договор".

Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграла с Австрией в рамках матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в Бухаресте на "Арена Националэ" и завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.

Параллельно с матчем Украины против Австрии, в понедельник, 21 июня, на Евро-2020 проходит и поединок сборных Северной Македонии и Нидерландов.

Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда

В сети собирают подписи за то, чтобы не пустить основателя интернет-магазина amazon.com, миллиардера Джеффа Безоса, который 20 июля собирается в космическое путешествие, обратно на Землю.

Принцу Уильяму - 39

В понедельник, 21 июня, очевидному наследнику британского престола, герцогу Кембриджскому исполняется 39 лет.

Звезда TikTok Волошин неудачно хайпанул

Украинский блогер, звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин попал в неприятную ситуацию со своей маленькой фанаткой, а точнее - с мамой девочки.