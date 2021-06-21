Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте

Коронавирус в Украине
В Украине за сутки зарегистрировали 323 человека с COVID-19. В последний раз подобное число случаев было зафиксировано 2 июня 2020 года и тогда оно составило 328 человек.
Страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко
Главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси.
Кроме ЕС санкции против Лукашенко поддержали США, Великобритания и Канада.
А в Верховной Раде захотели признать Лукашенко террористом.
Выборы в Армении
После подсчета голосов с почти 100% участков на парламентских выборах в Армении победила политсила действующего премьера Никола Пашиняна - "Гражданский договор".
Евро-2020
В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграла с Австрией в рамках матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в Бухаресте на "Арена Националэ" и завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.
Параллельно с матчем Украины против Австрии, в понедельник, 21 июня, на Евро-2020 проходит и поединок сборных Северной Македонии и Нидерландов.
Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда
В сети собирают подписи за то, чтобы не пустить основателя интернет-магазина amazon.com, миллиардера Джеффа Безоса, который 20 июля собирается в космическое путешествие, обратно на Землю.
Принцу Уильяму - 39
В понедельник, 21 июня, очевидному наследнику британского престола, герцогу Кембриджскому исполняется 39 лет.
Звезда TikTok Волошин неудачно хайпанул
Украинский блогер, звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин попал в неприятную ситуацию со своей маленькой фанаткой, а точнее - с мамой девочки.