Итоги дня 13 июля: отставка Авакова, арест имущества "правой руки Медведчука"

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки понедельника, 12 июля, зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Суд постановил арестовать имущество "правой руки Медведчука"

Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на имущество нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Аваков официально подал в отставку

Арсен Аваков уходит с поста главы Министерства внутренних дел.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского.

Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса

Парламент 13 июля собрался на внеочередную сессию, во время которой рассматривал в том числе и вопрос легализации медицинского каннабиса. За него проголосовали лишь 184 нардепа, после чего законопроект был отправлен на доработку.

После этого глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на глазах у журналистов поссорилась с нардепом фракции "Голос" Ольгой Стефанишиной.

Украина поедет на Олимпиаду в Токио без претендента на золото

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, украинец Олег Верняев, заявил, что получил дисквалификацию на 4 года в связи с превышением концентрации мельдония в организме.

Ольга Куриленко рассказала о своих отношениях с Харви Вайнштейном

Известная актриса и модель, одна из девушек Бонда Ольга Куриленко дала интервью британскому журналу Country & Town House, в котором рассказала и о своем опыте общения с Харви Вайнштейном.

В США объявили номинантов телепремии "Эмми 2021"

Во вторник, 13 июля 2021 года американская телевизионная академия объявила претендентов на одну из самых престижную телевизионную премию "Эмми 2021", которая в этом году будет проводиться в 73-й раз.