Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос

Коронавирус в Украине
За минувшие сутки 19 июля в Украине выявили 598 новых случая заражения коронавирусной болезнью.
Авария на химпредприятии в Ровно
На заводе "РовноАзот" произошла авария, вследствие чего в воздух выбросило облако желтого смога.
По данным МВД, на предприятии произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. ЧП устранено, жертв и пострадавших нет.
В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией
В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров.
Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц
Курс биткоина упал ниже 30 тыс. долл. (815 тыс. грн) и спровоцировал падение цен на другие криптовалюты.
В ДТП погиб известный украинский футболист
В Бурштыне в ДТП погиб известный футболист Игорь Цимбалистый.
Богатейший человек на Земле слетал в космос
Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов "New Shepard" компании "Blue Origin" впервые вывел на космическую высоту капсулу с людьми. На его борту находился глава компании и самый богатый человек на Земле Джефф Безос.
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом
20 июля популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич стал многодетным отцом - супруга Юлия подарила мужу сына.
Баста снова едет в Украину с концертом
После концерта в Киеве, который прошел 25 июня, Баста анонсировал новое выступление, только уже в Одессе. Концерт Басты запланирован на 8 августа в одном из клубов города.