Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 19 июля в Украине выявили 598 новых случая заражения коронавирусной болезнью.

Авария на химпредприятии в Ровно

На заводе "РовноАзот" произошла авария, вследствие чего в воздух выбросило облако желтого смога.

По данным МВД, на предприятии произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. ЧП устранено, жертв и пострадавших нет.

В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией

В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров.

Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц

Курс биткоина упал ниже 30 тыс. долл. (815 тыс. грн) и спровоцировал падение цен на другие криптовалюты.

В ДТП погиб известный украинский футболист

В Бурштыне в ДТП погиб известный футболист Игорь Цимбалистый.

Богатейший человек на Земле слетал в космос

Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов "New Shepard" компании "Blue Origin" впервые вывел на космическую высоту капсулу с людьми. На его борту находился глава компании и самый богатый человек на Земле Джефф Безос.

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

20 июля популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич стал многодетным отцом - супруга Юлия подарила мужу сына.

Баста снова едет в Украину с концертом

После концерта в Киеве, который прошел 25 июня, Баста анонсировал новое выступление, только уже в Одессе. Концерт Басты запланирован на 8 августа в одном из клубов города.