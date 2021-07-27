Итоги дня 27 июля: увольнение Хомчака, скандал с GreenGrey, рекорд украинского пловца на Олимпиаде

Коронавирус в Украине

В Украине за предыдущие сутки был обнаружен 681 новый случай инфицирования коронавирусом, среди них 37 детей и 5 медработников.

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Автогаз побил исторический рекорд стоимости в Украине

Автогаз установил новый рекорд цены за всю историю наблюдений в Украине. Его средняя цена по Украине 27 июля составила 16 гривен 77 копеек за 1 литр.

Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде в Токио установил рекорд Игр, а также побил рекорд Украины.

Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украину в этой дисциплине представляли Елена Костевич и Олег Омельчук.

Известная группа обвинила Офис президента в дискриминации

Солист украинской группы GreenGrey Андрей Яценко, также известный как "Дизель", обвинил Офис президента в дискриминации из-за песни на русском языке.

На это заявление Яценко последовала бурная реакция сети.

Пэрис Хилтон ждет ребенка

40-летняя американская актриса и певица Пэрис Хилтон, которая стала известна в СМИ из-за своей скандальной светской жизни, готовится стать мамой.