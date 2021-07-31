Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

Итоги дня 31 июля: бронза Свитолиной, поиски Чауса и разборки Данилюка с Миловановым

Итоги дня 31 июля: бронза Свитолиной, поиски Чауса и разборки Данилюка с Миловановым
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки 30 июля 2021 в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе выявленных случаев - 61 ребенок и 43 медработника. 

В СБУ прокомментировали свои действия с задержанием Чауса

В СБУ заявили, что не "похищали" Чауса, а действовали согласно своим полномочиям.

Драка Данилюка и Милованова

30 июля советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка.

Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".  

Данилюк же заявил, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. А потом и вовсе обрушился с критикой на президента Украины Владимра Зеленского и задал тому неудобные вопросы. 

Историческая "бронза" Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио. 

Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары

Масштабные лесные пожары в Турции не прекращаются и охватывают курортные места один за другим

Украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас с семьей, сыном и мужем Юрием Горбуновым, отдыхает в отеле Антальи Kaya Palazzo Golf Resort. Ведущая выложила видео, на котором запечатлено, как самолет набирает воду из моря для тушения пожаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

Все по теме:

Элина Свитолина, Александр Данилюк, Николай Чаус, Тимофей Милованов, Итоги дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Итоги дня 31 июля: бронза Свитолиной, поиски Чауса и разборки Данилюка с Миловановым
Итоги дня 31 июля: бронза Свитолиной, поиски Чауса и разборки Данилюка с Миловановым
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь