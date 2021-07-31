Итоги дня 31 июля: бронза Свитолиной, поиски Чауса и разборки Данилюка с Миловановым

Коронавирус в Украине
За сутки 30 июля 2021 в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе выявленных случаев - 61 ребенок и 43 медработника.
В СБУ прокомментировали свои действия с задержанием Чауса
В СБУ заявили, что не "похищали" Чауса, а действовали согласно своим полномочиям.
Драка Данилюка и Милованова
30 июля советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка.
Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".
Данилюк же заявил, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. А потом и вовсе обрушился с критикой на президента Украины Владимра Зеленского и задал тому неудобные вопросы.
Историческая "бронза" Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары
Масштабные лесные пожары в Турции не прекращаются и охватывают курортные места один за другим
Украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас с семьей, сыном и мужем Юрием Горбуновым, отдыхает в отеле Антальи Kaya Palazzo Golf Resort. Ведущая выложила видео, на котором запечатлено, как самолет набирает воду из моря для тушения пожаров.