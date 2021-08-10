Итоги дня 10 августа: дрифт в центре Киева, потери на Донбассе, скандал с туркомпанией "Кулуар"

Коронавирус в Украине

Коронавирусом в Украине за минувшие сутки 9 августа заболели 781 человек, среди них 37 детей и 28 медработников.

Дрифт в Киеве

В Киеве разгорается скандал вокруг съемок рекламы Red Bull с участием дрифтеров, которые устроили "покатушки" на Софиевской площади. Событие уже вызвало много негатива среди киевлян.

Как оказалось позже, рэп-исполнительнице Alyona Alyona тоже участвовала в съемках.

Alyona Alyona отреагировала на вспыхнувший скандал и заявила, что запись видео проходила якобы ко Дню Независимости.

Вместе с тем, отреагировали на скандал и в полиции. По их словам, никаких разрешений на это они не выдавали.

ВСУ понесли потери на Донбассе

Российские наёмники во вторник, 10 августа, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и совершили четыре обстрела позиций ВСУ, вследствие чего ранения получили трое украинских военнослужащих.

Украинская турфирма оказалась в эпицентре скандала

Украинская туристическая компания "Кулуар" оказалась в центре скандала из-за того, что не против организовать походы в Россию или по оккупированным частям Грузии.

Месси уходит в "ПСЖ"

После двадцати лет игры за "Барселону" Лионель Месси покинул клуб и принял предложение французского ПСЖ. Стало известно, что аргентинец подпишет контракт с ними по схеме "2+1".

Актриса сериала “Друзья” сообщила о неизлечимой болезни

Известная 49-летняя американская актриса и лауреат премии "Эмми" Кристина Эпплгейт имеет неизлечимую болезнь - рассеянный склероз.

Актер Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах

Звезда фильма "В Бой идут одни старики" Владимиа Талашко впервые отреагировал на скандал о домогательствах. Актер отрицает все обвинения.