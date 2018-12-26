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Военное положение в Украине: СНБО проведет заседание

Военное положение в Украине: СНБО проведет заседание
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В среду, 26 декабря, в 14:00 на заседание соберется Совет национальной безопасности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется в среду, 26 декабря, в Киеве.

"Планируется, что сегодня в 14:00 состоится заседание СНБО", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к СНБО.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно вопросы планирует рассмотреть СНБО.

В свою очередь источник в СНБО сообщил агентству, что Совет нацбезопасности и обороны подведет итоги 30-дневного военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

На вопрос, насколько вероятно, что СНБО рассмотрит вопрос о продлении военного положения, собеседник сказал, что оснований для пролонгирования военного положения нет.

"Возможно, также рассмотрят вопрос расширения санкций против Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

В Украине сегодня истекает срок военного положения

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

На Азовском море создадут военную базу

Европейский Совет 13 декабря обнародовал заключения, касающиеся событий в Азовском море и вокруг Керченского пролива. В частности, пункт 8 заключений полностью посвящен агрессии России в Азовском море и развитию ситуации вокруг Керченского пролива и в регионе в целом. Украина настаивает на введении новых международных санкций против РФ в связи с агрессией на Азовском и Черном морях. Верховный суд Крыма ранее, 19-21 и 24 декабря, оставил под стражей 10 украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, - исправив техошибку нижестоящей инстанции. Срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

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Все по теме:

Керченский пролив, Александр Турчинов, СНБО, Петр Порошенко, Военное положение.
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