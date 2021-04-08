Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности

Народные депутаты подали в Конституционный суд Украины представление об обжаловании указов президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого и об освобождении его и Александра Касминина, который устроил в КСУ помощницей свою дочь, от занимаемых ими должностей судей КС.

Об этом сообщила в четверг, 8 апреля, представитель Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на своей странице в соцсети Facebook.

В комментариях к своему посту она уточнила, что представление направили нардепы от фракций "Европейская солидарность" и, судя по всему, "Батькивщина".

Позже пресс-служба КС опубликовала поступившее в суд представление, подписанное 49 народными депутатами.

В документе нардепы утверждают, что указы президента не соответствуют требованиям Конституции Украины.

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости.

Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки.

Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности.

Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого.

А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

При этом уже 29 марта стало известно, что в понедельник, 12 апреля, состоится специальное пленарное заседание КС, на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении с должности судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.