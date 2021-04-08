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Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности

Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф

Народные депутаты подали в Конституционный суд Украины представление об обжаловании указов президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого и об освобождении его и Александра Касминина, который устроил в КСУ помощницей свою дочь, от занимаемых ими должностей судей КС.

Об этом сообщила в четверг, 8 апреля, представитель Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на своей странице в соцсети Facebook.

Совгиря_пост

В комментариях к своему посту она уточнила, что представление направили нардепы от фракций "Европейская солидарность" и, судя по всему, "Батькивщина".

Совгиря_коммент

Позже пресс-служба КС опубликовала поступившее в суд представление, подписанное 49 народными депутатами.

В документе нардепы утверждают, что указы президента не соответствуют требованиям Конституции Украины.

 КС_представление

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости.

Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки.

Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности.

Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого.

А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

При этом уже 29 марта стало известно, что в понедельник, 12 апреля, состоится специальное пленарное заседание КС, на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении с  должности судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Указ, Нардепы, КС, Представление, Неконституционность, Александр Тупицкий, Александр Касимин.
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