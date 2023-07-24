Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил странные заявления путина

На днях на Санкт-Петербургском международном форуме Путин заявил, что Россия может наносить удары по авиабазам за пределами Украины, если там будут базироваться истребители F-16, которые будут использоваться в войне.

По словам российского диктатора, "НАТО, конечно, вовлекается в войну в Украине", потому что продолжает помогать Украине военной техникой, а сейчас "рассматривается вариант поставки самолетов". По его убеждению, это "серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт".

В этом контексте становится понятно недавнее заявление Путина о том, что в случае Третьей мировой войны не будет победителей. Она рассчитана исключительно на внутреннего потребителя – российских граждан.

Напомним, что и премьер-министр Британии, и представители администрации США неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока она не победит.

Ни о Третьей мировой войне речь не идет. Речь идет о непосредственном военном вторжении РФ на территорию Украины.

Финансовая помощь, которую кроме военно-технической оказывают Украине страны Запада, ставит крест на планах Кремля относительно дальнейших захватнических действий на территории Украины.

Запад выразил свою позицию по поддержке нашей страны. Ни о какой усталости не говорится. Ярким подтверждением является предоставление очередного транша военно-технической помощи со стороны США на сумму 350 млн. и, соответственно, со стороны Великобритании — на сумму примерно 110 млн. долларов. Речь идет о тех компонентах военно-технического сотрудничества, которые необходимы ВСУ. А это снаряды, системы ПВО и бронетехника. То есть потребности ВСУ учитываются в режиме онлайн.

На мой взгляд, заявлениями об отсутствии победителей в Третьей мировой войне Путин пытается играть в свою любимую игру — искусственное повышение ставок по так называемым красным линиям.

Он находится в параллельной реальности, когда говорит о том, что Москва в ответ на нарушение так называемых красных линий нанесла удары по главному управлению Министерства обороны. Это, по меньшей мере, вызывает непонимание вообще характера информации, предоставляемой российскому диктатору. То есть последние заявления Путина еще раз наглядно подчеркнули, что он совершенно не контролирует само течение так называемой спецоперации, более того — фактически самоустранился, прекрасно понимая дальнейшие последствия. А это контрнаступление ВСУ и, соответственно, рост протестных настроений внутри самой РФ.

Следует обратить внимание и на противоречивое заявление российского диктатора о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. "Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в общем, конечно, ничего мы менять не будем", — заявил он.

Примечательно, что вопрос демилитаризации Украины, по мнению Путина, продолжает стоять "в практическом плане".

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Песков отметил, что задача страны-агрессора по мифической "демилитаризации" Украины якобы уже во многом выполнена. Он также заявил, что страны НАТО под руководством США якобы все больше "влезают" в "конфликт", то есть в защиту Украины от захватнической войны РФ.

Многие вопросы относительно адекватности заявлений Путина о создании так называемой "санитарной зоны" на территории Украины, если на территорию РФ дальше будет продолжать что-либо прилетать.

Это территории, которые делают невозможным обстрел с территории РФ. Но поговорим о том, что подобные тезисы вызывают легкую иронию. Момент использования БПЛА для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ, в том числе аэродром Энгельс. Он расположен от украинской границы на расстоянии 650 км. Кстати, это расстояние тождественно расстоянию до Москвы.

Сейчас на вооружении в ВСУ есть беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров.

Поэтому вопрос российскому диктатору — куда вы будете отодвигать так называемую санитарную зону, если дальность поражения украинских беспилотников составляет тысячу км? И главное — насколько реалистичны подобные сценарии, учитывая последние сообщения прямо с линии боевого столкновения. Следует говорить, что РФ не могут прикрыть даже собственные территории. Последние события на территории Белгородской области наглядно показывают полный хаос и несостоятельность российской стороны эффективно противодействовать собственно внешнему фактору.

Напомним, Путин пригрозил применением зарядов с обедненным ураном в Украине и заявил, что Запад должен прекратить помогать Украине защищаться от оккупантов-россиян.