Слоны приветствуют спасенного слепого собрата в природном парке Таиланда (Видео)

Эти трогательные кадры были сделаны в Природном парке слонов (Elephant Nature Park) в Таиланде. Видеоролик запечатлел, как целое стадо слонов приветствует новоиспеченного обитателя парка, спасенного слепого слона по кличке Ploy Thong.