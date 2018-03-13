Огромная кобра попросила помощи у людей (Видео)

Удивительным и устрашающим стал этот визит королевской кобры в индийскую деревушку: местные жители были шокированы появлением такого гостя и не ожидали от визита ничего хорошего. Однако пятиметровая змея страдала от обезвоживания и приползла просто попросить воды. Несколько храбрецов не бросили кобру в беде, напоив ее водой из бутылки.