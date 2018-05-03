В венском зоопарке появились на свет малыши редкого амурского леопарда (Видео)

Новорожденные леопарды пока не имеют имен. Малыши леопарда активно исследуют мир и совершают короткие прогулки по вольеру. Впрочем, увидеть их посетителям зоопарка сложно, ведь заботливая мама часто забирает детей в коробку, чтобы позаботиться о детях.

Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не больше сотни.