https://telegraf.com.ua/files/2018/05/amur-leopards_1_1-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/4042544-v-venskom-zooparke-poyavilis-na-svet-malyishi-redkogo-amurskogo-leoparda-video.html
В венском зоопарке появились на свет малыши редкого амурского леопарда (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости экологии: В дикой природе этих животных осталось не больше сотни.
Новорожденные леопарды пока не имеют имен. Малыши леопарда активно исследуют мир и совершают короткие прогулки по вольеру. Впрочем, увидеть их посетителям зоопарка сложно, ведь заботливая мама часто забирает детей в коробку, чтобы позаботиться о детях.
Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не больше сотни.
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