В Китайском зоопарке праздник: панде Джиньху исполнилось 8 лет

В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху. Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая. Для панды-именинника подготовили его любимые вкусности. Фруктовый торт и арбуз с лицом панды. На Джиньху ждал и главный подарок - деревянное кресло-качалка. Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось увеличить популяцию редких панд.Напомним, что большая панда занесённая в международную Красную книгу.