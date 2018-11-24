Там даже воздух свежее: величественные снимки природы (Фото) Волшебные пейзажи от чешского фотографа Якуба Фишера. Талантливый 30-летний фотограф, веб-разработчик и авантюрист Якуб Фишер (Jakub Fišer) проживает в Праге. Он специализируется на путешествиях и пейзажной фотографии. На страницу Якуба в Instagram подписаны почти 25 000 человек.