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Воскресенье, 25.11.2018
Там даже воздух свежее: величественные снимки природы (Фото)
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Там даже воздух свежее: величественные снимки природы (Фото)

Волшебные пейзажи от чешского фотографа Якуба Фишера. Талантливый 30-летний фотограф, веб-разработчик и авантюрист Якуб Фишер (Jakub Fišer) проживает в Праге. Он специализируется на путешествиях и пейзажной фотографии. На страницу Якуба в Instagram подписаны почти 25 000 человек.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Фотографы, Фото, Природа, Пейзажи, Красивые пейзажи.
15:47 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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