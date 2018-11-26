Эти снимки доказывают, что среди животных тоже есть альбиносы (Фото)

Альбинизм встречается у людей 1 на 20 тысяч, а в мире животных - и того меньше. Взгляните на фотографии редких животных-альбиносов, ведь другой возможности может больше не представиться!