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Как живут бурые медведи в Финляндии (Фото)
В Финляндии бурый медведь признан национальным символом. При виде такого потапыча любой испытает настоящий страх. Однако, несмотря на свой огромный размер, это пугливое животное, которое любыми способами пытается избегать контакта с людьми.
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