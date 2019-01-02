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Среда, 02.01.2019
Хорошие экологические новости ушедшего года, которые вы могли пропустить
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Хорошие экологические новости ушедшего года, которые вы могли пропустить

Большая часть информации, которую мы получаем из СМИ, далека от позитива. В том числе и о состоянии природы. Но, оказывается, не так уж мало и приятных экологических новостей. Что же хорошего случилось в 2018 году?
naukatehnika.com
Фото: pixabay
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Экология, Защита окружающей среды, 2018 год, Новости 2018.
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