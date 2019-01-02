Хорошие экологические новости ушедшего года, которые вы могли пропустить

Большая часть информации, которую мы получаем из СМИ, далека от позитива. В том числе и о состоянии природы. Но, оказывается, не так уж мало и приятных экологических новостей. Что же хорошего случилось в 2018 году?