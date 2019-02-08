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Пятница, 08.02.2019
Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)
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Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)

Представители класса млекопитающих изначально были наземными животными. Но в процессе эволюции некоторые из них научились летать ничуть не хуже птиц. Это всем известные летучие мыши и прочие рукокрылые. Но есть среди зверей и такие, которые как бы застряли на полпути этого потрясающего процесса. Это экзотичные шерстокрылы, чьи способности к полету превосходят умения белок-летяг, но до настоящих летающих зверей немного не дотягивают.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Факты, Млекопитающие, Умеют летать, Шерстокрылы.
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