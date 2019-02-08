Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото) Представители класса млекопитающих изначально были наземными животными. Но в процессе эволюции некоторые из них научились летать ничуть не хуже птиц. Это всем известные летучие мыши и прочие рукокрылые. Но есть среди зверей и такие, которые как бы застряли на полпути этого потрясающего процесса. Это экзотичные шерстокрылы, чьи способности к полету превосходят умения белок-летяг, но до настоящих летающих зверей немного не дотягивают.