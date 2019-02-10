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Комнатные растения, очищающие воздух (Фото)
Различная бытовая техника, пластиковая мебель, мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, обои, стиральные порошки и моющие средства — все это насыщает воздух в квартирах и офисах ядовитыми соединениями: бензолом, толуолом, фенолом, формальдегидом, угарным и углекислым газами, оксидами азота и аммиаком. Для вас: список комнатных растений, которые помогут улучшить экологическую ситуацию в ваших квартирах.
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