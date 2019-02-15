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Пятница, 15.02.2019
Идеальная маскировка: прозрачная и удивительная фауна (Фото)
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Идеальная маскировка: прозрачная и удивительная фауна (Фото)

Эти животные почти достигли невидимости, ведь кожа у многих из них прозрачная. Для чего им это нужно? Как правило, если животное не защищено острыми зубами, токсичным секретом, умением очень быстро двигаться или малым размером, ему приходится прибегать к маскировке. А лучшая маскировка - это прозрачность.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Животные, Фауна, Рыбы, Фото, Прозрачная маскировка.
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