Фантастические макрофотографии цветов и растений (Фото) Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому. Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них - царство растений.