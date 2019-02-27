Удивительные красоты нашей планеты (Фото)

В очередной раз приглашаем вас в увлекательное виртуальное путешествие, во время которого вы увидите всю красоту нашей планеты и оцените всё разнообразие ландшафтов! Представляем вашему вниманию серию чарующих пейзажных фотографий, запечатлевших удивительные красоты нашей планеты.