Захватывающее видео: огромный паук тащит опоссума

В перуанской Амазонке ученые из Мичиганского университета услышали царапающийся звук. Они посветили фонариком и увидели огромного тарантула, который тащит опоссума. Ученым удалось снять этот момент на видео.