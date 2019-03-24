Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
"Грибной" фотопроект от фотографа-самоучки Элисон Поллак (Фото)
1 / 18

"Грибной" фотопроект от фотографа-самоучки Элисон Поллак (Фото)

Заядлый фотограф и консультант по охране окружающей среды на пенсии Элисон Поллак документирует удивительные фенотипы грибов и слизевиков, которые она обнаруживает во время походов по лесам Северной Калифорнии. По словам фотографа, она уже давно увлекается походами и грибами, но последние два года фокусирует своё внимание именно на фотосъёмке грибов. Предлагаем вам взглянуть на несколько её работ.
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Instagram, Грибы, Северная Каролина, Элисон Поллак.
12:56 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь