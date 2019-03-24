"Грибной" фотопроект от фотографа-самоучки Элисон Поллак (Фото) Заядлый фотограф и консультант по охране окружающей среды на пенсии Элисон Поллак документирует удивительные фенотипы грибов и слизевиков, которые она обнаруживает во время походов по лесам Северной Калифорнии. По словам фотографа, она уже давно увлекается походами и грибами, но последние два года фокусирует своё внимание именно на фотосъёмке грибов. Предлагаем вам взглянуть на несколько её работ.