Изысканный утренний иней: узоры на цветах, траве и деревьях (Фото) Иней – это отдельный инструмент для творчества, с помощью которого природа создает изысканные и неповторимые узоры на траве, цветах и деревьях. Утренний иней прекрасен, разве нет?