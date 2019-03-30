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Суббота, 30.03.2019
Удивительная генетика: животные-альбиносы, которых вы никогда не видели раньше (Фото)
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Удивительная генетика: животные-альбиносы, которых вы никогда не видели раньше (Фото)

Альбинизм - врожденное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. Это явление считается заболеванием, которое не поддается лечению. Однако это изменение несет за собой не только минусы. Посмотрите на этих уникальных животных! Белый цвет делает их неповторимыми и по-настоящему прекрасными. Сейчас вы в этом убедитесь!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Животные, Природа, Альбиносы, Альбинизм, Генетика, Аномалия.
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