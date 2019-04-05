Обманчивая милота: животные, которые на самом деле очень опасны (Фото)

Когда думаешь об опасных животных, на ум приходят змеи, носороги, крокодилы и другие когтистые, зубастые или ядовитые представители фауны. К ним и приближаться не хочется, разве что полюбоваться на расстоянии. То ли дело олени или дельфины, верно? На самом деле многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека. И в дикой среде к ним не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах.