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Пятница, 05.04.2019
Обманчивая милота: животные, которые на самом деле очень опасны (Фото)
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Обманчивая милота: животные, которые на самом деле очень опасны (Фото)

Когда думаешь об опасных животных, на ум приходят змеи, носороги, крокодилы и другие когтистые, зубастые или ядовитые представители фауны. К ним и приближаться не хочется, разве что полюбоваться на расстоянии. То ли дело олени или дельфины, верно? На самом деле многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека. И в дикой среде к ним не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Животные, Подборка, Дикая природа, Дикие животные, Дикая среда.
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