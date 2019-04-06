Идеальные снимки собак, пытающихся получить угощение (Фото)

Представьте себе: вы в ресторане и наконец можете увидеть своего официанта в пути с едой. Представьте себе выражение радости и облегчения на вашем лице. Кристиан Вилер, фотограф, специализируется на съемке этого момента - но с вашей собакой. В частности, ему удается получить идеальный снимок собак, пытающихся получить удовольствие.