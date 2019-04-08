Маленький олень: забавный канчиль, обитающий в тропиках (Фото) В мире много странных животных, но это, наверное, превзошло многих, а может, и всех. Вы слышали когда-либо о том, что олени кроме растений могут есть насекомых, рыбу и даже трупы других животных? Удивительно, но факт: этот олень, речь о котором пойдет дальше, живет в тропических лесах и ведет очень странный образ жизни.