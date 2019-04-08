А Япония все цветет: сказочная сакура в солнечных лучах (Фото)

Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до 100 лет. А 27 марта отмечался Праздник цветения сакуры. В Японии уже вовсю наслаждаются незабываемым зрелищем.