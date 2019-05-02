Страшные снаружи, добрые внутри: невероятных размеров ирландские волкодавы (Фото)

Ирландские волкодавы просто огромны. Обычно их высота в холке – 80-85 сантиметров. Но у этих громадин, выведенных в старину специально для охоты на волков, очень доброе собачье сердце. Они невероятно дружелюбны по отношению к другими животными, не обязательно своего вида.