Жизнь коров в разных уголках планеты Среди индусов корова особо почитаема и сравнивается с матерью и даже богами. У нас же при слове "корова" обычно возникает образ нечто неуклюжего и не очень умного. Но это не так, и у коров очень много талантов. Смотрите сами.