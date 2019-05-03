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Воскресенье, 05.05.2019
Интересные факты о лесах с разных уголков мира
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Интересные факты о лесах с разных уголков мира

Леса занимают около трети площади суши, и площадь леса на Земле составляет 38 млн км². В глобальном масштабе - это часть биосферы.
loveopium.ru
Фото: pixabay.com
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Лес, Насекомые, Природа, Пейзаж, Деревья, Листья, Факты о лесах.
11:56 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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